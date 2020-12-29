В школе №37 г. Самарканда завершился месячник гуманитарных наук

Последний месяц зимы не только завершает уходящий год, но и подытожил месячник гуманитарных наук в общеобразовательной школе № 37 г.Самарканда. Мероприятие под девизом «Наставник должен быть примером» началось с исполнения гимна Республики Узбекистан.





Методист городского управления народного образования Рано Буриева поприветствовала собравшихся учителей гуманитарных наук общеобразовательных школ Самарканда и рассказала о важности организации данного мероприятия для учащихся, углубленного изучения истории Родины и воспитания подрастающего поколения.





По словам директора учебного заведения Замиры Акрамовой, прошедший месячник гуманитарных наук позволил учащимся узнать новые страницы из жизни и деятельности историков и писателей, а для учителей стал отличным поводом развить у школьников интерес к предмету и воспитать чувство патриотизма в сердцах каждого ученика.





Учащиеся с большим интересом отнеслись к подготовке и проведению мероприятия. Образы Амира Темура, Биби Ханум и Алишера Навои привлекли внимание зрителей и окунули в увлекательное путешествие в средневековье. Танец «Сурхандарьинские девушки» был исполнен с большим мастерством.

Зарина Хакбердиева