» » » В школе №37 г. Самарканда завершился месячник гуманитарных наук
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  • 29 декабрь 2020 14:36
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В школе №37 г. Самарканда завершился месячник гуманитарных наук

Последний месяц зимы не только завершает уходящий год, но и подытожил месячник гуманитарных наук в общеобразовательной школе № 37 г.Самарканда. Мероприятие под девизом «Наставник должен быть примером» началось с исполнения гимна Республики Узбекистан.

 


Методист городского управления народного образования Рано Буриева поприветствовала собравшихся учителей гуманитарных наук общеобразовательных школ Самарканда и рассказала о важности организации данного мероприятия для учащихся, углубленного изучения истории Родины и воспитания подрастающего поколения.


По словам директора учебного заведения Замиры  Акрамовой, прошедший месячник гуманитарных наук  позволил учащимся узнать новые страницы из жизни и деятельности историков и писателей, а для учителей стал отличным поводом развить у школьников интерес к предмету и воспитать чувство патриотизма в сердцах каждого ученика.


Учащиеся с большим интересом отнеслись к подготовке и проведению мероприятия. Образы Амира Темура, Биби Ханум и Алишера Навои привлекли внимание зрителей и окунули в увлекательное путешествие в средневековье. Танец «Сурхандарьинские девушки» был исполнен с большим мастерством.

 

Зарина Хакбердиева


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