 61 человек в Самарканде награжден государственными наградами

Государственные награды вручены тем, кто внес достойный вклад в укрепление независимости страны, успешное проведение масштабных реформ во всех сферах, дальнейшее развитие экономики, воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине, активного участия в общественной жизни.

Церемония вручения наград, присуждённых президентом Шавкатом Мирзиёевым группе соотечественников в преддверии 29-летия независимости, состоялась в большом зале хокимията под началом руководства области Э.Турдимова. В мероприятии приняли участие обладатели государственных наград, активисты области и представители общественности.

Выступая с трибуны, хоким области поздравил участников мероприятия и отметил, что самоотверженный труд, проделанный для Родины и народа, всегда будет оценен и признан. После этого от имени Президента Э. Турдимов вручил государственные награды.