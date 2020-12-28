В этом году 825 детей в Самарканде получат новогодние подарки от президента

Ежегодно перед Новым годом сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 15 лет, а также семьи, нуждающиеся в социальной защите по доброй сложившейся традиции получают новогодние подарки от президента. Этот год не стал тому исключением.

Сегодня, 28 декабря, в Самарканд привезли 825 подарков. Об этом сообщила пресс-служба областного управления народного образования. «Президентский подарок» состоит из 20 видов сладостей, 3-х видов школьных принадлежностей и 2-х видов инвентаря.

Сообщается, волшебные кульки будут вручены виновникам торжества 29 декабря у главной елки перед областным театром музыкальной драмы. На месте новогодние подарки получат 212 воспитанников дома «Мехрибонлик» №1 и Детской деревни SOS. 613 подарков, предназначенных для детей-сирот из районов и городов области, будут доставлены по домам.