» » » В этом году 825 детей в Самарканде получат новогодние подарки от президента
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  • 28 декабрь 2020 15:59
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В этом году 825 детей в Самарканде получат новогодние подарки от президента

Ежегодно перед Новым годом сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 15 лет, а также семьи, нуждающиеся в социальной защите по доброй сложившейся традиции получают новогодние подарки от президента. Этот год не стал тому исключением.

 

В этом году 825 детей в Самарканде получат новогодние подарки от президента

 

Сегодня, 28 декабря, в Самарканд привезли 825 подарков. Об этом сообщила пресс-служба областного управления народного образования. «Президентский подарок» состоит из 20 видов сладостей, 3-х видов школьных принадлежностей и 2-х видов инвентаря.

 

Сообщается, волшебные кульки будут вручены виновникам торжества 29 декабря у главной елки перед областным театром музыкальной драмы. На месте новогодние подарки получат 212 воспитанников дома «Мехрибонлик» №1 и Детской деревни SOS. 613 подарков, предназначенных для детей-сирот из районов и городов области, будут доставлены по домам.


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