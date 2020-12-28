В Самаркандском областном управлении финансов подведены итоги года

В Самаркандском областном управлении финансов подведены итоги уходящего года и определены главные задачи на 2021 год. Начальник управления Ботир Мирзаев проинформировал о проделанной работе по обеспечению качества местных бюджетов, полному снижению налогов и доходов, поиску дополнительных источников налогообложения, исполнению бюджетных расходов в пределах выделенных средств и др.





Доходы местного бюджета области за отчетный период времени составили 143498,0 млн. сумов. Планируется, что план будет выполнен на 107%. По словам начальника, в управлении регулярно проводится работа по легализации неформальных работников в организациях.

Согласно анализу баланса отчетов, представленных в областные кадастровые и налоговые органы по нежилым помещениям, принадлежащим юридическим лицам, 481,1 га земли в области облагались налогом, в результате чего в бюджет поступило 7776,6 млн. сумов. В то же время, 980 сотрудников 132 строительных компаний были легализованы.

В начале этого года количество получателей пенсий и материальной помощи составляло 72 100 человек, из-за пандемии, как говорит Ботир Мирзаев данный показатель увеличился до 126 тысяч человек.

В целях обеспечения реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года разработана и утверждена «Дорожная карта» по реализации проектов цифровой трансформации в Нурабадском районе в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан-2030».

«Дорожная карта» предусматривает реализацию в общей сложности 42 проектов, в том числе «Электронное правительство», систему электронного обмена документами в государственных органах, «Интерактивное табло», единую систему «Электронный дневник» в качестве эксперимента в 6 общеобразовательных школах, а также «Электронная поликлиника».

В детских садах будет внедрена стандартная информационная система «Детский сад». На реализацию данных мероприятий из бюджета будет выделено 936,0 млн. сумов.

Зарина Хакбердиева