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  • 27 декабрь 2020 20:23
  • 149

В Самаркандской области вновь опрокинулся автобус

В Самаркандской области вновь опрокинулся автобус

27 декабря примерно в 17:00 на автодороге М 37 на территории Акдарьинского района Самаркандской области грузовик Isuzu совершил столкновение с ехавшим спереди пассажирским автобусом этой же марки. В результате удара автобус, направлявшийся из Самарканда в Каттакурган, съехал с дороги и опрокинулся.


Как сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана, один из пассажиров автобуса был госпитализирован для оказания медицинской помощи. Сколько в автобусе было пассажиров, не уточняется.


В Самаркандской области вновь опрокинулся автобус

УБДД УВД Акдарьинского района начало следствие для установления причин происшествия.

ИСТОЧНИК


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