В Самаркандской области вновь опрокинулся автобус

С 1 января 2021 года выезд узбекистанцев за границу возможен только с «красным паспортом»

Первая школа хадиса по Центральной Азии открыта в Самарканде. Перспективы учебного заведения

В Тайлаке создано бюро трудоустройства для «мардикеров»

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