В Самаркандской области вновь опрокинулся автобус

27 декабря
примерно в 17:00 на автодороге М 37 на территории Акдарьинского района
Самаркандской области грузовик Isuzu совершил столкновение с ехавшим спереди
пассажирским автобусом этой же марки. В результате удара автобус,
направлявшийся из Самарканда в Каттакурган, съехал с дороги и опрокинулся.
Как сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана, один из
пассажиров автобуса был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
Сколько в автобусе было пассажиров, не уточняется.
УБДД УВД Акдарьинского района начало следствие для
установления причин происшествия.
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