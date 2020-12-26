 Для больниц Самарканда поставлены кислородные станции

В рамках гуманитарной акции «Солидарность с Узбекистаном» через негосударственный благотворительный фонд «Ezgu Amal» в Узбекистан доставлены две кислородные станции.

Станции мощностью 10 кубометров в час смогут бесперебойно обеспечить кислородом пациентов больниц, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Производителем оборудования является бельгийская компания "Atlas Copco Airpower” - один из мировых лидеров по производству кислородных генераторов.

Кислородные станции будут установлены в Нукусском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и Самаркандской областной многопрофильной детской больнице. Строительство необходимых помещения в указанных больницах завершается. Запуск станций планируется в январе-феврале 2021 года.

Оборудование стоимостью более 100 тыс. долларов закуплено за счёт благотворительных средств и гранта сотрудникам ЕБРР, выделенного в поддержку акции "Солидарность с Узбекистаном”. В приобретении кислородных станций большую помощь оказали соотечественники, проживающие в европейских странах, прежде всего в Лондоне, а также фонд «Ezgu Amal» и Посольство Узбекистана в Великобритании.