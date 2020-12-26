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  • 26 декабрь 2020 16:41
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Для больниц Самарканда поставлены кислородные станции

В рамках гуманитарной акции «Солидарность с Узбекистаном» через негосударственный благотворительный фонд «Ezgu Amal» в Узбекистан доставлены две кислородные станции.

 

Для больниц Самарканда поставлены кислородные станции

 Для больниц Самарканда поставлены кислородные станции

 

Станции мощностью 10 кубометров в час смогут бесперебойно обеспечить кислородом пациентов больниц, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Производителем оборудования является бельгийская компания "Atlas Copco Airpower” - один из мировых лидеров по производству кислородных генераторов.

 

Кислородные станции будут установлены в Нукусском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и Самаркандской областной многопрофильной детской больнице. Строительство необходимых помещения в указанных больницах завершается. Запуск станций планируется в январе-феврале 2021 года.

 

Для больниц Самарканда поставлены кислородные станции

 Для больниц Самарканда поставлены кислородные станции

 

Оборудование стоимостью более 100 тыс. долларов закуплено за счёт благотворительных средств и гранта сотрудникам ЕБРР, выделенного в поддержку акции "Солидарность с Узбекистаном”. В приобретении кислородных станций большую помощь оказали соотечественники, проживающие в европейских странах, прежде всего в Лондоне, а также фонд «Ezgu Amal» и Посольство Узбекистана в Великобритании.


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