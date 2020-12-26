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  • 26 декабрь 2020 16:01
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Замхокима области пообещал дешевое масло, сахар и рис

Первый заместитель хокима Самаркандской области Джамшед Уроков на сайте областной газеты «Зарафшон» сообщил, что в регион должна поступить большая партия продуктов питания по сниженным ценам.

 

Замхокима области пообещал дешевое масло, сахар и рис

 

Анализируя ситуацию на продовольственном рынке он отметил, что если раньше ежегодно под картофель отводилось 4-5 тысяч гектаров, в этом году под эту культуру отведено 9,5 тысяч гектаров. В этом году сельскохозяйственные культуры были повторно высажены и на 60 тысячах гектарах, освободившихся после уборки зерновых.


По словам чиновника, в регионе создан прочный резерв основных продовольственных товаров. 
В то же время ощущается дефицит риса и рыбной продукции. Для решения этой проблемы из Хорезмской области и Республики Каракалпакстан ожидается завоз 13 тысяч тон риса.


По поручению главы государства в Самаркандскую область началось поэтапное поступление из Ташкента масла, сахара, риса по сниженным ценам. На днях должна начаться реализация этих продуктов питания населению.


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