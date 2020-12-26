Замхокима области пообещал дешевое масло, сахар и рис

Первый заместитель хокима Самаркандской области Джамшед Уроков на сайте областной газеты «Зарафшон» сообщил, что в регион должна поступить большая партия продуктов питания по сниженным ценам.

Анализируя ситуацию на продовольственном рынке он отметил, что если раньше ежегодно под картофель отводилось 4-5 тысяч гектаров, в этом году под эту культуру отведено 9,5 тысяч гектаров. В этом году сельскохозяйственные культуры были повторно высажены и на 60 тысячах гектарах, освободившихся после уборки зерновых.



По словам чиновника, в регионе создан прочный резерв основных продовольственных товаров.

В то же время ощущается дефицит риса и рыбной продукции. Для решения этой проблемы из Хорезмской области и Республики Каракалпакстан ожидается завоз 13 тысяч тон риса.



По поручению главы государства в Самаркандскую область началось поэтапное поступление из Ташкента масла, сахара, риса по сниженным ценам. На днях должна начаться реализация этих продуктов питания населению.