 Установлены личности молодых людей, устроивших драку в Самарканде

В Самарканде задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении местного жителя. По данным УВД области, драка произошла 23 декабря, в 03:00 в махалле «Юкори Ходжасоат» в Самарканде. Короткое видео происшествия попало в соцсети, благодаря чему правоохранительным органам удалось задержать обоих нападавших.

В результате оперативно-розыскных работ, проведенных сотрудниками УКД ГОВД, установлена личность злоумышленников, учинивших драку.

Сообщается, конфликт произошел между молодыми людьми 1999 и 2001 г.р., проживающими в Нурабадском и Ургутском районах. Расследование продолжается.