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  • 26 декабрь 2020 11:35
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Установлены личности молодых людей, устроивших драку в Самарканде

В Самарканде задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении местного жителя. По данным УВД области, драка произошла 23 декабря, в 03:00 в махалле «Юкори Ходжасоат» в Самарканде. Короткое видео происшествия попало в соцсети, благодаря чему правоохранительным органам удалось задержать обоих нападавших.

 

Установлены личности молодых людей, устроивших драку в Самарканде

 Установлены личности молодых людей, устроивших драку в Самарканде

 

 

В результате оперативно-розыскных работ, проведенных сотрудниками УКД ГОВД, установлена личность злоумышленников, учинивших драку.

 

Сообщается, конфликт произошел между молодыми людьми 1999 и 2001 г.р., проживающими в Нурабадском и Ургутском районах. Расследование продолжается.


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