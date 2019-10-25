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  • 26 декабрь 2020 10:51
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Пресс-тур в аэропорт Самарканда: новый терминал будет запущен до конца 2021 года

Группа журналистов приняла участие в пресс-туре, организованном ООО "Uzbekistan airports". Представители СМИ ознакомились с работой, проводимой в международном аэропорту «Самарканд».

 

Пресс-тур в аэропорт Самарканда: новый терминал будет запущен до конца 2021 года

 

Напомним, строится новый терминал международного аэропорта «Самарканд» пропускной способностью 600-1200 пассажиров в час. В связи с отменой регулярных рейсов во время пандемии пассажиров обслуживает временный терминал.

 

Также завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая организована в соответствии с международными стандартами. Отмечалось, согласно проекту, на территории аэропорта будет отведено место для стоянки 24 воздушных судов. Двенадцать мест стоянок для широкофюзеляжных самолетов и столько же для узкофюзеляжных.

 

Кроме того, предусмотрено создание двух участков для противообледенительной обработки самолета. Построят рулежные дорожки, магистральные РД, установят два телескопических трапа. Будут созданы также все условия для комфортного пребывания, в том числе и для лиц с инвалидностью.


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