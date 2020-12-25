» » » Международному научно-исследовательскому центру Имама Бухари подарили сканер стоимостью 50 тысяч долларов
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  • 25 декабрь 2020 16:38
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Международному научно-исследовательскому центру Имама Бухари подарили сканер стоимостью 50 тысяч долларов

Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари, созданный по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, систематически работает над изучением и популяризацией наследия наших великих ученых и налаживанием сотрудничества с престижными международными центрами.

 


Ежегодно администрацией комплекса и Самаркандским областным отделением Творческого союза журналистов организовывается пресс-тур, который дает еще один повод изучить богатое наследие основоположника науки о хадисах Имама Бухари и других мыслителей Востока, внесших неоценимый вклад в развитие исламской цивилизации.

 

Журналисты побывали в читальном зале, информационно-ресурсном центре, а также в музее, экспонаты которого свидетельствуют о событиях прошлых лет. Здесь представлены образцы редких книг, в самом центре музея расположена древняя копия рукописи книги «Сахихи Бухорий». В рукописном фонде центра хранятся более тысячи книг на арабском и персидском языках. По словам директора комплекса, эти книги являются главным источником для международных исследований.

 

В 2019 году со стороны организации исламского сотрудничества Международному научно-исследовательскому центру Имама Бухари в качестве подарка был передан сканер стоимостью 50 тысяч долларов. За прошедший год оцифровано около двухсот рукописей и литографических книг. В будущем планируется создать электронную базу для популяризации копий.

 

Как сообщалось в ходе пресс-тура, в данное время начался поэтапный перевод редких произведений, хранящихся в библиотечном фонде, на узбекский язык. В 2020-2023 годах 21 крупная работа выдающихся хадисоведов будет переведена и передана для использования представителям вузов и общественности.

 

Зарина Хакбердиева


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