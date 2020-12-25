Газа нет: виноваты насосы

В социальных сетях не перестают появляться посты с жалобами на низкое давление газа или вовсе его отсутствие. В связи с этим в Доме печати прошла пресс-конференция, на которой заместитель директора, главный инженер филиала газоснабжения «Худудгаз Самарканд» Фуркат Каримов рассказал о проделанной работе и проблемах в газоснабжении.

Как пишет газета "Самаркандский вестник", резкое падение температуры воздуха в середине ноября удвоило потребность населения в природном и сжиженном газе. В результате суточное потребление «голубого топлива» в стране увеличилось с 46 миллионов до 72 миллионов кубометров, значительно увеличилась загруженность сетей, газораспределительного оборудования и диспетчерских служб АО «Худудгазтаминот».

Для координации деятельности в филиале газоснабжающей организации был создан круглосуточный штаб, сформированы 23 аварийно-спасательные бригады для ликвидации аварий или технических неисправностей, подготовлена необходимая техника и специалисты с соответствующими комплектующими.

В последние дни декабря из-за низкого нормативного давления в газопроводах в 107 махаллях области снизилось давление природного газа в домах, расположенных на конечных точках сети, - отметил Ф. Каримов. - Каждый выявленный факт был изучен, выявлены причины вызвавшие падение давления газа. Принимаются меры по устранению проблем. Для улучшения подачи газа сотрудники на местах проводят ремонтно-монтажные работы газораспределительных труб.В частности, в результате проведения реконструкции и ремонта газовых труб в махаллях «Имом Восеъ», части махаллей «Шарк» и «Куксарой» города Самарканда было улучшено газоснабжение более 100 домов.

- Снижение давления газа в некоторых регионах связано еще и с тем, что некоторые граждане, думая лишь о себе, установили насосы для «скачивания» природного газа, - поясняет Ф. Каримов. - Буквально за четыре дня в ходе рейда, организованного сотрудниками газоснабжающей организации совместно с другими ответственными органами, было выявлено и отключено от сети 164 крупнотоннажных газовых насоса, подключенных к газораспределительным коробам. Рейды в этом направлении продолжаются.

К настоящему моменту было выявлено 77 случаев незаконного подключения к газовой сети недобросовестных предпринимателей, производящих различную продукцию. Все они были отключены от сети, документы переданы в правоохранительные органы. Подобные случаи, в свою очередь, отрицательно сказываются на обеспечении населения природным газом некоторых улиц, районов и городов.

Участники пресс-конференции интересовались вопросом качества новых электронных счётчиков, установка которых в области началась во второй половине уходящего года. На сегодняшний день более 17 тысяч абонентов уже подключены к новой системе.

- В соответствии с существующим порядком оплату за потребленное «голубое топливо» необходимо вносить до 10 числа каждого месяца, об этом знают практически все, - говорит инженер Ф. Каримов. – Но, как показывает практика, на деле все иначе, и как результат – баснословные просроченные задолженности за потребленное топливо.

Автоматизированная система контроля учета газа позволит нам решить многие проблемы, в том числе связанные с заменой устаревшего оборудования, труб и газораспределительных станций. Внедрение системы позволит полностью предотвратить появление долгов, сбоев, сократит потери и предупредит поставщика о незаконном использовании «голубого топлива».

Установку электронных счетчиков планируется завершить к июню 2021 года.