Газа нет: виноваты насосы

В социальных сетях не перестают появляться посты с жалобами на низкое давление газа или вовсе его отсутствие. В связи с этим в Доме печати прошла пресс-конференция, на которой заместитель директора, главный инженер филиала газоснабжения «Худудгаз Самарканд» Фуркат Каримов рассказал о проделанной работе и проблемах в газоснабжении.
Как пишет газета "Самаркандский вестник", резкое падение температуры воздуха в середине ноября удвоило потребность населения в природном и сжиженном газе. В результате суточное потребление «голубого топлива» в стране увеличилось с 46 миллионов до 72 миллионов кубометров, значительно увеличилась загруженность сетей, газораспределительного оборудования и диспетчерских служб АО «Худудгазтаминот».
Для координации деятельности в филиале газоснабжающей организации был создан круглосуточный штаб, сформированы 23 аварийно-спасательные бригады для ликвидации аварий или технических неисправностей, подготовлена необходимая техника и специалисты с соответствующими комплектующими.
В последние дни декабря из-за низкого нормативного давления в газопроводах в 107 махаллях области снизилось давление природного газа в домах, расположенных на конечных точках сети, - отметил Ф. Каримов. - Каждый выявленный факт был изучен, выявлены причины вызвавшие падение давления газа. Принимаются меры по устранению проблем. Для улучшения подачи газа сотрудники на местах проводят ремонтно-монтажные работы газораспределительных труб.В частности, в результате проведения реконструкции и ремонта газовых труб в махаллях «Имом Восеъ», части махаллей «Шарк» и «Куксарой» города Самарканда было улучшено газоснабжение более 100 домов.
К настоящему моменту было выявлено 77 случаев незаконного подключения к газовой сети недобросовестных предпринимателей, производящих различную продукцию. Все они были отключены от сети, документы переданы в правоохранительные органы. Подобные случаи, в свою очередь, отрицательно сказываются на обеспечении населения природным газом некоторых улиц, районов и городов.
Участники пресс-конференции интересовались вопросом качества новых электронных счётчиков, установка которых в области началась во второй половине уходящего года. На сегодняшний день более 17 тысяч абонентов уже подключены к новой системе.
Автоматизированная система контроля учета газа позволит нам решить многие проблемы, в том числе связанные с заменой устаревшего оборудования, труб и газораспределительных станций. Внедрение системы позволит полностью предотвратить появление долгов, сбоев, сократит потери и предупредит поставщика о незаконном использовании «голубого топлива».
Установку электронных счетчиков планируется завершить к июню 2021 года.