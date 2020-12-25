 Возобновлено движение автомобилей по улице Мирзо Улугбека в Самарканде

Ранее мы сообщали, что на отрезке улицы Мирзо Улугбека возле стадиона «Динамо» в связи со строительными работами временно ограничено автомобильное движение. В целях предотвращения пробок было введено одностороннее движение начиная с перекрестка улиц Мир Саид Барака и Баходирхон до улицы А.Темура.

Сегодня в связи с завершением ремонтных работ по укладке асфальта улица Мирзо Улугбека полностью открыта и разрешено движение транспортных средств. Также убран знак одностороннего движения, временно установленный при въезде на улицу Мир Саида Барака со стороны улицы Амира Темура.