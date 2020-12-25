В Тайлаке создано бюро трудоустройства для «мардикеров»

В Самаркандской области насчитывается около трех тысяч человек, занимающихся поденной работой. В народе их называют «мардикорами». С целью заработать разнорабочие собираются на мардикор-базарах. Это неофициальная биржа труда, где можно увидеть многочисленную толпу жаждущих работы людей самых разных возрастов- от пожилых пенсионеров до молодых ребят.

В поисках однодневной работы также обучающаяся молодежь. В основном приезжие из регионов. В городе таких рынков четыре. Наиболее энергичные самаркандцы, нуждающиеся в работе, начинают дежурить на базаре с семи часов утра, а самые оптимистичные продолжают ожидать потенциальных работодателей вплоть до обеда. Эти люди не знают ни холода, ни знойной жары. Готовы браться за любой тяжелый труд, главное, чтобы день не прошел зря, говорят соискатели во время беседы.

«У меня есть среднее специальности образование. Пару лет работал по специальности, преподавал в колледже. После женитьбы, той зарплаты, которую я получал, не хватало. Пришлось поехать на заработки в Россию, однако, из-за пандемии вернулся обратно. С тех пор занимаюсь поденной работой. Я бы не сказал, что здесь платят большие деньги, и, что мне нравится быть в статусе мардикора. Но пока не вижу другого выхода, ведь нужно кормить семью. В месяц я зарабатываю в среднем три миллиона сумов, в сезон бывает и больше»,-рассказывает Жумабой Тухтабоев.

Власти Самаркандской области нашли альтернативу мардикер-базарам в регионе. Отныне временным работникам уже не придется выходить на традиционные места сбора разнорабочих. Рынки труда заменит бюро единовременной занятости, созданное в Тайлакском районе. Цель проекта- помощь гражданам во временном единовременном трудоустройстве, содействие частным работодателям в приеме граждан на разовую работу, создание адекватных условий для найма как работодателям, так и разнорабочим, формирование базы данных по видам работ, предоставляемых частными работодателями, для информирования соискателей.

Открывая новый объект, обеспечивающий защиту, прежде всего уязвимых слоев населения, хоким области отметил, что бюро трудоустройства непременно должно послужить безопасной платформой между работодателем и соискателем. Контроль над обеспечением постоянного труда, поддержанием общественного порядка и предотвращением нарушений законодательства гражданами, выполняющими временную разовую работу, возложен на администрации Тайлакского и Самаркандского районов.





Мардикоры обычно в ожидании потенциального работодателя стоят на улице и буквально атакуют каждую подъезжающую к базару машину. Отсюда возникает вопрос, каким образом работники будут находить себе клиентов, если будут сидеть в зале ожидания. Насколько Бюро может стать полезным и, главное, выгодным местом? Нарзикул Халиков, депутат областного Кенгаша, поясняет, что для упорядочения процесса найма разовых работников понадобится определенное время. Первый шаг в этом направлении уже сделан.

По словам народного избранника, граждане, которым нужна дополнительная рабочая сила, должны будут подойти к администрации Бюро и отсюда забирать подходящего рабочего, зарегистрированного на базе центра.

Строительные работы Бюро на площади 0,10 га осуществлялись генеральным подрядчиком ООО «Алишер транс курилиш». Всего было потрачено около двух миллиардов сумов. В двухэтажном здании расположились мужские и женские залы ожидания, столовая и общежитие на 20 человек, комната для сдачи в аренду рабочих инструментов, медпункт, библиотека, кабинет для духовно-просветительской работы. Важно заметить, что Бюро предоставляет бесплатные услуги соискателям работы, а также частным работодателям. «Мардикеры» должны будут заплатить только за ночлег-10 тысяч сумов.

Зарина Хакбердиева