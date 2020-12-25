В Пахтачи введены в эксплуатацию несколько новых объектов

На днях в торжественной обстановке в Пахтачийском районе была введена в эксплуатацию недавно построенная многопрофильная центральная поликлиника. В медучреждении имеются все возможности для оказания современных медицинских услуг населению района. Объект, построенный на сумму 2 миллиарда 517 миллионов сумов, рассчитан на 100 посещений. Здесь работают 8 врачей общей практики и 26 акушерок.

Новое здание со всеми удобствами приобрела также районная газета «Пахтачи». До недавнего времени сотрудники печатного издания работали в старинном здании, построенном в прошлом веке.

Сдача в эксплуатацию пятиэтажного жилого дома стала настоящим предновогодним подарком для районных жителей. Высотка на 114 квартир построена ЧП «Торговая марка Мадина». Одна- и двухкомнатная квартиры подключены ко всем коммуникационным сетям.

Кроме того, впервые в центре района проведена система канализации, к которой подключены несколько предприятий, организаций и домохозяйств.