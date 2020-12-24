Первая школа хадиса по Центральной Азии открыта в Самарканде. Перспективы учебного заведения

Профессор Махмуд Абдулла Абдуррахман из Египта. Сотрудник Университета Аль-Азхар Арабской Республики делится своими знаниями в области хадисоведения с учащимися научной школы хадиса, расположенной рядом с научно-исследовательским центром Имама Бухари в Самаркандской области. Занятия ведутся исключительно на арабском языке.





«Узбекистан с момента обретения независимости достиг хороших результатов во многих сферах, в том числе и в науке. Здесь поэтапно развиваются шариатские дисциплины. Изучается духовное наследие известных на весь мир исламаведов Имама Мотуриди, Имама Бухари, Имама Термизи. Ярким примером тому является открытие школы хадиса, основной задачей которой является изучение научно-теоретических основ наук о хадисах. Непременно, выпускники данного высшего религиозного учебного заведения должны стать достойными последователями своих великих предков»,-говорит Махмуд Абдулла Абдуррахман.

Срок обучения в школе хадиса составляет 5 лет, форма обучения-очная. Основной акцент в высшем учебном заведении делается на качество образования и, поэтому, количество учащихся не превышает 12 человек. Учащимися школы вправе стать выпускники средних специальных религиозных учебных заведений, которые в совершенстве владеют арабским языком. Контрольные тесты для определения успеваемости студентов в учебном процессе проводятся на основе опыта Университета Аль-Азхар. По итогам первого и второго полугодия прошлого 2019-2020 учебного года 5 из 12 первокурсников закончили обучение с отличными результатами.

«Чтобы поступить в школу хадиса необходимо иметь диплом среднего специального религиозного учебного заведения. Это первое требование при поступлении. Очень важно владеть арабским языком, поскольку здесь преподают представители арабских университетов. Перед вступительными экзаменами нужно пройти собеседование на тему хадисов и ислама»,-рассказывает студент второго курса Иброхим Исроилов.

За 5-летний учебный процесс в высшей школе студенты изучают 29 предметов. В учебном заведении наряду с науками о хадисе учащиеся обучаются Корану, фикху, тафсиру, истории ислама, а также иностранным языкам-английскому и русскому. Для содержательного времяпрепровождения учащихся имеются спортзал, бассейн, библиотека. В будущем выпускники научной школы хадиса могут преподавать религиозные науки, в частности науку о хадисах, занимать в религиозных организациях должности имама-хатиба, научного работника, а также работать в качестве научного работника в научно-исследовательских центрах.

Зарина Хакбердиева