Первая школа хадиса по Центральной Азии открыта в Самарканде. Перспективы учебного заведения

Профессор Махмуд Абдулла Абдуррахман из Египта. Сотрудник Университета Аль-Азхар Арабской Республики делится своими знаниями в области хадисоведения с учащимися научной школы хадиса, расположенной рядом с научно-исследовательским центром Имама Бухари в Самаркандской области. Занятия ведутся исключительно на арабском языке.
Срок обучения в школе хадиса составляет 5 лет, форма обучения-очная. Основной акцент в высшем учебном заведении делается на качество образования и, поэтому, количество учащихся не превышает 12 человек. Учащимися школы вправе стать выпускники средних специальных религиозных учебных заведений, которые в совершенстве владеют арабским языком. Контрольные тесты для определения успеваемости студентов в учебном процессе проводятся на основе опыта Университета Аль-Азхар. По итогам первого и второго полугодия прошлого 2019-2020 учебного года 5 из 12 первокурсников закончили обучение с отличными результатами.
За 5-летний учебный процесс в высшей школе студенты изучают 29 предметов. В учебном заведении наряду с науками о хадисе учащиеся обучаются Корану, фикху, тафсиру, истории ислама, а также иностранным языкам-английскому и русскому. Для содержательного времяпрепровождения учащихся имеются спортзал, бассейн, библиотека. В будущем выпускники научной школы хадиса могут преподавать религиозные науки, в частности науку о хадисах, занимать в религиозных организациях должности имама-хатиба, научного работника, а также работать в качестве научного работника в научно-исследовательских центрах.
Зарина Хакбердиева