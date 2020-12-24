Житель Нарпайского района умер от переохлаждения

В Каракалпакстане и Самаркандской области два человека скончались с диагнозом «общее переохлаждение организма».

Два человека умерли в результате переохлаждения в Каракалпакстане и Самаркандской области, сообщил сайт газеты МВД Узбекистана «На посту».

По данным издания, 6 декабря пропавший без вести житель аула «Саршингул» Ходжейлийского района Каракалпакстана Н. Р. (1991 года рождения) был объявлен в розыск. Его тело без видимых повреждений было найдено в ауле «Кулаб».

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, он скончался от «общего переохлаждения организма».

Аналогичный случай произошел в Пахтачийском районе Самаркандской области. По данным от 17 декабря, на территории поля ООО «Агросаноат» в махалле «Фаровон Юлдошобод» без видимых повреждений найдено тело неизвестного мужчины в возрасте 30−35 лет.

Результаты судмедэкспертизы показали, что он также умер от «общего переохлаждения организма».

Позже удалось установить личность погибшего — это житель Нарпайского район Н. В. (1990).

По данным фактам ведется следствие.