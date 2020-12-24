С 1 января 2021 года выезд узбекистанцев за границу возможен только с «красным паспортом»

Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления миграции и оформления гражданства УВД Самаркандской области Даврон Норчаев. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года, с 1 января 2019 года была начата выдача биометрических паспортов гражданам страны для выезда за границу-загранпаспорт. Как сообщил начальник, с 1 января нового года узбекистанцы не смогут выехать за пределы страны с биометрическим паспортом старого образца («зеленый паспорт»).

По данным, загранпаспорта получили 237 826 граждан по области. В основном это жители города Самарканда, Самаркандского, Ургутского и Пастдаргоского районов. В настоящее время во всех районах и городах области функционируют пункты регистрации биометрических паспортов. В Самарканде таких пунктов два, по области-19.

«Принимая во внимание условия пандемии, граждане, чтобы получить «красный паспорт», должны обратиться в региональный отдел управления миграции и оформления гражданства за 15 дней до даты выезда»,-сказал Даврон Норчаев.

Кроме того, отмечалось, что приостановлена выдача гражданам зеленых паспортов. Поскольку с 5 января 2021 года вместо биометрического паспорта начнут выдавать ID-карты сроком на 10 лет. С 1 января 2030 биометрические паспорта гражданина Узбекистана образца 2011 года будут считаться недействительными.

К сведению, загранпаспорт выдается гражданам со следующими сроками действия:

• От рождения до 1 года – на срок двух лет;

• От 1 года до 16 лет – на срок пяти лет;

• Лицам старше 16 лет – на срок десяти лет.

Зарина Хакбердиева