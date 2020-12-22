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  • 22 декабрь 2020 11:58
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В Самарканде проходит онлайн-конференция «Туризм на шёлковом пути: современные подходы к развитию и межкультурные коммуникации»

Сегодня, в Международном университете туризма "Шелковый путь” проходит 3-я международная конференция "Один пояс, один путь, один туризм” на тему: "Туризм на Шёлковом Пути: современные подходы к развитию и межкультурные коммуникации” в формате онлайн.

 

В Самарканде проходит онлайн-конференция «Туризм на шёлковом пути: современные подходы к развитию и межкультурные коммуникации»

 

Конференция организована в сотрудничестве с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма и Пекинским университетом международных исследований (КНР). В ходе встречи с вступительной речью выступил заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов, подчеркнув важность данного мероприятия для всех стран участников.

 

На видеоконференции принимают участие иностранные и местные ученые, преподаватели университетов, сотрудники научно-исследовательских институтов, докторанты и независимые исследователи, магистранты, бакалавры и другие.

 

В Самарканде проходит онлайн-конференция «Туризм на шёлковом пути: современные подходы к развитию и межкультурные коммуникации»

 

Было проанализировано текущее состояние туризма в странах Шелкового пути и стратегии развития туризма в условиях пандемии и постпандемии, важность языка и культуры в межкультурном общении, а также стратегии расширения международного сотрудничества в развитии туризма.

 

Следует отметить, что данное мероприятие послужит дальнейшей разработки научно-методических и практических предложений и рекомендаций по повышению роли межкультурных коммуникаций в развитии туризма в странах Великого шелкового пути, а также созданию международной платформы для обмена опытом.

 

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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