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  • 22 декабрь 2020 10:21
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В Каттакургане «Дед Мороз» выломал дверь мастерской и украл телефон

В Каттакургане из ремонтной мастерской похитили мобильный телефон iPhone 7 на сумму 4 177 200 сумов. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 27-летний Э.Д., проживающий в селе Уйшун Каттакурганского района. В качестве вещественного доказательства у него изъят похищенный смартфон.

 

В Каттакургане «Дед Мороз» выломал дверь мастерской и украл телефон

 В Каттакургане «Дед Мороз» выломал дверь мастерской и украл телефон

 

«В ночь с 11 на 12 декабря неизвестный проник в мастерскую по ремонту телефонов, расположенную в МСГ «Кориравот» г. Каттакурган . Грабитель украл мобильный телефон на сумму 4 177 200 сумов и скрылся с места происшествия»,-рассказали в УВД области.


В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу. По данным информационной службы УВД по Самаркандской области, он обвиняется в соответствии со статьей 169 (кража) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


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