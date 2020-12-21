Известный певец заключен под стражу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Прокуратура Самаркандской области предъявила известному певцу Ж. У. обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В начале сентября стало известно, что певец подозревается в изнасиловании 16-летней учащейся первого курса лицея Ш. в Самаркандской области. Тогда издание Kun.uz сообщало, что история произошла в июне этого года. В материале сообщалось, что артист познакомился с девушкой через ее подругу, пригласил в дом, напоил алкоголем и вступил в половой контакт.

Сам певец заявлял, что не вступал в связь с девушкой, и предположил, что к этому причастны его друзья, которые в тот день также находились в доме. Кроме того, по словам певца, отец пострадавшей шантажировал его, требовал купить дом.

ОВД Каттакурганского района отказалось возбуждать уголовное дело «из-за отсутствия признаков преступления в действиях Ж. У. и других». После дополнительной доследственной проверки 9 октября возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

В сообщении прокуратуры Самаркандской области отмечается, что несовершеннолетняя Ш. и ее адвокат М. Рустамова подали заявление в прокуратуру, выразив недовольство процессом следственных действий.

Прокурор области Равшан Машарипов изучил заявление и во время приема 18 декабря сообщил им, что «дело взято под контроль прокуратуры, и в ближайшие дни будет принято законное решение».

Прокуратура Самаркандской области возбудила уголовное дело в отношении Ж. У. по пункту «а» части 3 статьи 118 (изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет). 21 декабря решением суда обвиняемый был заключен под стражу.

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