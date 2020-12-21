» » » Известный певец заключен под стражу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней
﻿
  • 21 декабрь 2020 22:19
  • 64

Известный певец заключен под стражу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Известный певец заключен под стражу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Прокуратура Самаркандской области предъявила известному певцу Ж. У. обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

 

В начале сентября стало известно, что певец подозревается в изнасиловании 16-летней учащейся первого курса лицея Ш. в Самаркандской области. Тогда издание Kun.uz сообщало, что история произошла в июне этого года. В материале сообщалось, что артист познакомился с девушкой через ее подругу, пригласил в дом, напоил алкоголем и вступил в половой контакт.

 

Сам певец заявлял, что не вступал в связь с девушкой, и предположил, что к этому причастны его друзья, которые в тот день также находились в доме. Кроме того, по словам певца, отец пострадавшей шантажировал его, требовал купить дом.

 

ОВД Каттакурганского района отказалось возбуждать уголовное дело «из-за отсутствия признаков преступления в действиях Ж. У. и других». После дополнительной доследственной проверки 9 октября возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

 

В сообщении прокуратуры Самаркандской области отмечается, что несовершеннолетняя Ш. и ее адвокат М. Рустамова подали заявление в прокуратуру, выразив недовольство процессом следственных действий.

 

Прокурор области Равшан Машарипов изучил заявление и во время приема 18 декабря сообщил им, что «дело взято под контроль прокуратуры, и в ближайшие дни будет принято законное решение».

 

Прокуратура Самаркандской области возбудила уголовное дело в отношении Ж. У. по пункту «а» части 3 статьи 118 (изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет). 21 декабря решением суда обвиняемый был заключен под стражу.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
По факту изнасилования несовершеннолетней в Самарканде возбуждено уголовное дело

По факту изнасилования несовершеннолетней в Самарканде возбуждено уголовное дело

Новости Самарканда
﻿
Под Самаркандом парень избил мужчину на 30 лет старше него, пострадавший скончался

Под Самаркандом парень избил мужчину на 30 лет старше него, пострадавший скончался

Новости Самарканда
﻿
Бывший работник спецшколы в Самарканде заключен под стражу

Бывший работник спецшколы в Самарканде заключен под стражу

Общество / Новости Самарканда
﻿
Прокуратура задержала директора самаркандской школы

Прокуратура задержала директора самаркандской школы

Новости Самарканда / Проишествия
﻿
Оперативник, унизивший женщину в Каттакургане, задержан

Оперативник, унизивший женщину в Каттакургане, задержан

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика