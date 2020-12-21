Назначен новый руководитель Самаркандского областного управления народного образования

На должность начальника управления народного образования Самаркандской области назначена Зебинисо Шодиева.

До своего назначения она была заместителем хокима Самаркандского района по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.





Организационный вопрос был рассмотрен на совещании под председательством хокима области Эркинжона Турдимова об эффективности проводимой работы в сфере народного образования. В нем также принял участие первый заместитель министра народного образования Усмон Шарифходжаев.