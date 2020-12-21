Новогоднее чудо: «солнечные» дети получили подарки в рамках акции «Письмо Деду Морозу»

Велосипеды, телевизоры, швейная машинка, планшеты, музыкальный синтезатор и очень много других подарков. О своих желаниях «солнечные» дети писали в своих письмах Деду Морозу. Около месяца назад группа волонтеров Самарканда организовала благотворительную акцию для детей с синдромом Дауна и малообеспеченных семей. За это время поступило всего 78 писем.





Волшебный праздник для детей начался с просмотра новогодней сказки о солнечном зайчике в русском драматическом театре имени А.Чехова. После сказочной инсценировки ребят ожидала музыкальная программа вокруг зеленой красавицы-елки. Хороводы, песни, стихи и танцы. Для полного счастья не хватало только Деда Мороза с подарками, которого с нетерпением ждал каждый ребенок. Доброго волшебника с седой бородой ребята звали во весь голос.





Благотворительная акция волонтеров дала возможность спонсорам почувствовать себя Дедом Морозом и исполнить детскую мечту. Каждый из собравшихся в зале ребят получил именно то, о чем просил в письме. Так, например, Носир али получил желанное- музыкальный синтезатор и смартфон.

Дед Мороз со своими помощниками вручил подарки каждому ребенку. Дети получили именно то, чего хотелось больше всего. Кто-то планшет, кто-то парту, теплую куртку, слуховой аппарат, телевизор. Получая подарки, родители вместе с ребятами благодарили волонтеров и спонсоров за новогоднее чудо.

Зарина Хакбердиева