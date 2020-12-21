В УВД прокомментировали инцидент с поджогом автомобиля самаркандского блогера

Мы ранее писали о том, что 16 декабря 2020 года неизвестные лица подожгли автомобиль Lacetti. Как выяснилось, транспортное средство принадлежало Бахтиеру, автоблогеру из Самарканда.

Согласно сообщению, потерпевший обратился с заявлением в ОВД г. Самарканда, утверждая, что 16 декабря 2020 года в 2:30 утра его автомобиль возле дома был подожжен неизвестным лицом, и потребовал судебного иска против неизвестного лица.





По данным УВД области, Следственным отделом УКД ОВД г. Самарканда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Расследование продолжается.