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  • 21 декабрь 2020 15:36
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В УВД прокомментировали инцидент с поджогом автомобиля самаркандского блогера

Мы ранее писали о том, что 16 декабря 2020 года неизвестные лица подожгли автомобиль Lacetti. Как выяснилось, транспортное средство принадлежало Бахтиеру, автоблогеру из Самарканда.

 

В УВД прокомментировали инцидент с поджогом автомобиля самаркандского блогера

 

Согласно сообщению, потерпевший обратился с заявлением в ОВД г. Самарканда, утверждая, что 16 декабря 2020 года в 2:30 утра его автомобиль возле дома был подожжен неизвестным лицом, и потребовал судебного иска против неизвестного лица.


По данным УВД области, Следственным отделом УКД ОВД г. Самарканда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Расследование продолжается.


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