О проделанной работе в Самарканде в 2020 году- обращение хокима

О задачах, поставленных на 2020 год, а также приоритетных направлениях на следующий год рассказал хоким области Эркинжон Турдимов на девятнадцатой сессии областного Кенгаша народных депутатов. В обращении к местным депутатам глава вилоята проинформировал, что было сделано за этот год в сферах здравоохранения, строительства, предпринимательства, туризма и других.





«Пандемия коронавируса негативно повлияла на развитие промышленности и сферы услуг. В результате была приостановлена деятельность 551 предприятия, на 726- наблюдался резкий спад производства, а на 310 - снизился денежный оборот по сравнению с предыдущим годом. Однако в результате своевременных мер сегодня предприятия всех направлений восстанавливаются и продолжают свою деятельность», -сказал хоким.





В этом году валовой региональный продукт составил 42,1 трлн сумов или 1,9% по сравнению с прошлым годом. В рамках программы локализации на 22 предприятиях произведено 52 вида импортозамещающей промышленной продукции на сумму 178,8 млрд сумов. За 11 месяцев 2020 года 495 предприятий экспортировали товары на сумму 310,1 млн долларов США в 53 страны мира. Число предприятий-экспортеров увеличилось на 190.





Градоначальник в своем обращении также отметил о последовательных мерах, принятых в последние годы по реформированию сельского хозяйства и внедрению рыночных механизмов в отрасль. В частности, по увеличению животноводства реализовано 139 проектов на 236,3 млрд сумов. Из Австрии, Германии, Нидерландов и Дании завезено 3100 голов скота, организовано высокопродуктивное племенное производство.





Еще один важный фактор, влияющий на настроение населения, - это создание рабочих мест, подчеркнул Э.Турдимов. Согласно программе занятости в уходящем году создано 27 245 новых постоянных рабочих мест. Во время пандемии уровень безработицы составил 13,6% или 216,6 тысяч человек.





Что касается коммунальной сферы, то уровень доступа к чистой питьевой воде в области достиг 66,8%. В настоящее время протяженность сети питьевого водоснабжения составляет 4841,0 км. В 2020 году реконструированы 735,0 км водопроводов, 6 резервуаров и 143 водохозяйственных объекта на 580,3 млрд сумов.





Дебиторская задолженность населения Самаркандской области по электроэнергии составляет 683,6 млрд. сумов, а по газоснабжению-785,0 млрд сумов. Лидерами по задолженности за потребление голубого топлива являются город Самарканд (313,9 млрд), Пастдаргомский (118,7 млрд) и Самаркандский (72,4 млрд) районы.





По словам хокима области, в результате анализа текущего состояния социально-экономического развития регионов по системе рейтинговой оценки на основе статистических показателей и результатов опроса в "зеленую" зону вошли города Самарканд и Каттакурган, Булунгурский и Самаркандский районы,а Кошрабадский, Пахтачийский и Пайарыкский районы-"красную".





По завершению расширенного заседания состоялась пресс-конференция с участием представителей средств массовой информации.





Зарина Хакбердиева