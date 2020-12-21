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  • 21 декабрь 2020 11:17
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Гражданин, незаконно срубивший 9 чинар в Каттакургане, оштрафован на 274 млн сумов

Каттакурганский районный суд по уголовным делам приговорил жителя кишлака «Энамяхши» Каттакурганского района У.З. к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконную вырубку 9 чинар. Также решением суда в течение 10 месяцев правонарушитель обязуется заплатить штраф в размере 274 миллиона 290 тысяч сумов материального ущерба, нанесенного природе, в пользу Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области.

 

Гражданин, незаконно срубивший 9 чинар в Каттакургане, оштрафован на 274 млн сумов

 

По данным информационной службы ведомства, факт незаконной вырубки 9 чинар, расположенных на поле фермерского хозяйства «ГРАНД ТРАНС», был зафиксирован в декабре 2019 года. Случай противоправной деятельности был выявлен государственными инспекторами Каттакурганской районной инспекции по экологии и охране окружающей среды 30 января 2020 года и зарегистрирован в установленном законодательством порядке.

 

Гражданин, незаконно срубивший 9 чинар в Каттакургане, оштрафован на 274 млн сумов

 

В ходе открытого судебного заседания обвиняемый У.З. был признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса (незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб). Он будет отбывать наказание по месту жительства.


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