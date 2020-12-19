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  • 19 декабрь 2020 10:59
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В Самарканде 14-летний подросток на Tracker врезался в столб: есть погибший

В Самарканде 14-летний подросток на Tracker врезался в столб: есть погибшийНесовершеннолетний водитель, пытаясь объехать ехавший впереди автомобиль, потерял управление и на скорости врезался в столб.

 

По информации ГУБДД МВД, 15 декабря в 23:30 часов на 10-м километре дороги М-37, проходящей через Акдарьинский район Самаркандской области, произошло смертельное ДТП.

 

Выяснилось, что 14-летний подросток взял автомобиль Tracker без разрешения родителей. Подросток на высокой скорости попытался объехать автомобиль Spark, но не справившись с управлением, врезался в бетонное ограждение.

 

В результате столкновения пассажир автомобиля погиб на месте происшествия.

 

«Я забрал машину, когда мама читала намаз. Никто из родных не знал. Затем я встретился с другом и его знакомым. На обратном пути впереди нас ехал автомобиль Spark. Я ему посигналил, но он не остановился. Чтобы не задеть машину, я попытался ее объехать. После я помню, что знакомый друга скончался по пути в больницу», - рассказал 14-летний водитель.

 

ИСТОЧНИК


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