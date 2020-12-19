Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета преобразуется в институт

Нукусский, Термезский и Самаркандский филиалы Ташкентского государственного аграрного университета преобразуются в институты.

Постановлением Правительства утверждена Стратегия инновационного развития системы аграрного образования до 2030 года.



В соответствии с постановлением, в сельском хозяйстве внедряется «Умное сельское хозяйство» (Smart agriculture) и информационные технологии.



Согласно Стратегии, до 2030 года:





будут организованы совместные учебные программы с 30 зарубежными вузами;

количество интерактивных услуг, оказываемых в сфере сельского хозяйства, достигнет 20.

Будут приняты меры по включению вузы в системе аграрного образования в список 1000 престижных высших учебных заведений мира (рейтинговая система QS).С 2020/2021 учебного года по всем направлениям подготовки бакалавров и магистров в данной области будет постепенно внедряться кредитно-модульная система образования.