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  • 19 декабрь 2020 10:23
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Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета преобразуется в институт

Нукусский, Термезский и Самаркандский филиалы Ташкентского государственного аграрного университета преобразуются в институты.

 

Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета преобразуется в институт

 

 

Постановлением Правительства утверждена Стратегия инновационного развития системы аграрного образования до 2030 года.

В соответствии с постановлением, в сельском хозяйстве внедряется «Умное сельское хозяйство» (Smart agriculture) и информационные технологии.

Согласно Стратегии, до 2030 года:

  • будут организованы совместные учебные программы с 30 зарубежными вузами;
  • количество интерактивных услуг, оказываемых в сфере сельского хозяйства, достигнет 20.
Будут приняты меры по включению вузы в системе аграрного образования в список 1000 престижных высших учебных заведений мира (рейтинговая система QS).

С 2020/2021 учебного года по всем направлениям подготовки бакалавров и магистров в данной области будет постепенно внедряться кредитно-модульная система образования.


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