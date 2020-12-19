Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета преобразуется в институт

Нукусский, Термезский и Самаркандский филиалы Ташкентского государственного аграрного университета преобразуются в институты.
Постановлением Правительства утверждена Стратегия
инновационного развития системы аграрного образования до 2030 года.
В соответствии с постановлением, в сельском хозяйстве внедряется «Умное сельское хозяйство» (Smart agriculture) и информационные технологии.
Согласно Стратегии, до 2030 года:
- будут организованы совместные учебные программы с 30 зарубежными вузами;
- количество интерактивных услуг, оказываемых в сфере сельского хозяйства, достигнет 20.
С 2020/2021 учебного года по всем направлениям подготовки бакалавров и магистров в данной области будет постепенно внедряться кредитно-модульная система образования.