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  • 18 декабрь 2020 15:42
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Мясо на колесах

По инициативе прокуратуры г. Самарканда и городского отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями и при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в махаллях Самарканда и на дехканских рынках на постоянной основе начали обслуживать население мобильные магазины, специально оборудованные для продажи мясной продукции по доступной цене.

 


Мясные лавки на колесах, а их ровно 10, в преддверии Нового года начали функционировать на Сиабском и железнодорожном рынках, а также в махаллях. Параллельно на базарах налажена работа новогодней ярмарки сельхозпродукции. Местные жители и гости города, запасаясь овощами и фруктами перед новогодними праздниками, с удивлением, даже с некой опаской, проходят мимо мясной лавки, несколько раз разглядывая ценники на прилавке с сыром мясом. Ведь табличку с надписью «53 000» увидишь не в каждом магазине.


За килограмм говядины продавцы просят от 53 тысяч сумов и выше, а вот желающие купить фарш приобретают его за 65 тысяч сумов. Правда, перед тем, как купить почти все самаркандцы, сомневаясь в качестве товара, спрашивают о свежести мяса. Потенциальных покупателей, в конечном счете, оказывается предостаточно. За день на одной только торговой точке реализуется в среднем до 400 килограммов мясной продукции.


Народ, конечно, рад от таких ярмарок, которые устраивают в канун новогодних праздников. По словам комментирующих, товары в это время продаются по сниженным ценам. Хотелось бы, чтобы акция продолжилась и после Нового года с привлечением большего количества фермеров, говорят люди.

 

Зарина Хакбердиева


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