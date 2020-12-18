» » » Избили и украли телефон IPHONE-11 Pro MAX: в Самарканде задержали двух подозреваемых в грабеже
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  • 18 декабрь 2020 14:14
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Избили и украли телефон IPHONE-11 Pro MAX: в Самарканде задержали двух подозреваемых в грабеже

В Самарканде сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, подозреваемых в избиении местного жителя и краже у него телефона IPHONE-11 Pro MAX и часов Apple iwatch-4. Об этом сообщили в пресс-службе УВД области.

 

Избили и украли телефон IPHONE-11 Pro MAX: в Самарканде задержали двух подозреваемых в грабеже

 

С заявлением о происшествии в дежурную часть внутренних дел Самарканда 15 декабря обратился сам пострадавший-23-летний Ш., проживающий в одном из многоэтажных домов массива Сартепа. Он рассказал, что двое неизвестных избили его и похитили мобильный телефон и часы стоимостью около 1000 долларов. Преступники скрылись с места происшествия.

 

Избили и украли телефон IPHONE-11 Pro MAX: в Самарканде задержали двух подозреваемых в грабеже

 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленников. По данным госорганов, преступление совершили А.С. (1993 г.р.) из Булунгурского района и уроженец Иштыханского района Ж.Ш. (2000 г.р). Похищенные предметы изъяты в качестве вещественного доказательства.


В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 166 (грабеж) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


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