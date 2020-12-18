Молодежный фестиваль в Самарканде продлится до 25 декабря

Заместитель хокима Самаркандской области Х. Очилов на пресс-конференции в областном Доме печати проинформировал о мероприятиях, которые пройдут в рамках Молодежного фестиваля.

По словам замхокима, фестиваль станет программой реализации государственной молодежной политики в регионе в следующем году. Во время фестиваля будут организованы различные мероприятия в интересах молодежи более чем по 20 направлениям.

«Важно отметить, что каждое мероприятие состоится на местах и охватит регионы, махалли, организации и учреждения. В эти дни особое внимание будет уделено решению социальных проблем, которые существуют в нашем обществе и преследуют молодежь»,-подчеркнул Х.Очилов.

Фестиваль продлится до 25 декабря этого года.