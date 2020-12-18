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  • 18 декабрь 2020 10:56
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Молодежный фестиваль в Самарканде продлится до 25 декабря

Заместитель хокима Самаркандской области Х. Очилов на пресс-конференции в областном Доме печати проинформировал о мероприятиях, которые пройдут в рамках Молодежного фестиваля.

 

Молодежный фестиваль в Самарканде продлится до 25 декабря

 

По словам замхокима, фестиваль станет программой реализации государственной молодежной политики в регионе в следующем году. Во время фестиваля будут организованы различные мероприятия в интересах молодежи более чем по 20 направлениям.

 

«Важно отметить, что каждое мероприятие состоится на местах и охватит регионы, махалли, организации и учреждения.  В  эти дни особое внимание будет уделено решению социальных проблем, которые существуют в нашем обществе и преследуют молодежь»,-подчеркнул Х.Очилов.

 

Фестиваль продлится до 25 декабря этого года.


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