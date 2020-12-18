Строительство тоннеля на перекрестке улиц Рудаки и Бустонсарой

На одном из самых оживленных участков Самаркандской области-перекрестке улиц Рудаки и Бустонсарой-больше года идет строительство автомобильного тоннеля. Общая протяженность подземной магистрали 635 метра, а длина самого тоннеля-120.





Строительство инженерного сооружения было начато еще в сентябре прошлого года. Весной работу по созданию подземной развязки из-за пандемии пришлось приостановить. Согласно проекту, стоимость которого превышает 67 миллиардов сумов, перекресток над тоннелем будет иметь круговое движение. Подземный путепровод растянется по улице Рудаки. Направления движения будут пятиполосными по обе стороны, из которых по три полосы будут уходить в тоннель, включая по одной полосе, совмещенной с трамвайными путями.

Для пешеходов по улице Бустонсарой построят подземные переходы- длиной 40 м, глубиной 3 м и шириной 6 метров. Строительные работы ведутся трестом «Куприккурилиш» компании «Узбекистон темир йуллари».

-В целях улучшения дорожной инфраструктуры города, развития и модернизации автомобильных трасс постановлением Президента было принято решение построить в Самарканде новый путепровод тоннельного типа,-говорит главный инженер Бобур Рахимджанов. -Для строительства подземного сооружения предусмотрены забивка 3274 штук железобетонных свай, укладка 10 тысяч кубометров бетонной смеси. Также будут смонтированы 62 монолитные железобетонные балки, длиной 28 метров.

На сегодняшний день идет строительство первого этапа сооружения, установлено 1 050 железобетонных свай и уложено 2 800 кубометров бетона. Кроме того, завершено строительство двухсторонних подпорных стен, каждая длиной 250 метров. На подходе процесс строительства тоннельного участка. Для этого на пересечении улиц Рудаки, Бустонсарай и Ибн Сина для водителей авто проложена временная объездная дорога. Сдача в эксплуатацию нового тоннеля запланирована к концу 2021 года. Объект возводится в рамках подготовки к проведению саммита Шанхайской Организации Сотрудничества, запланированного на 2022 год.

Зарина Хакбердиева