СамГУ — в рейтинге лучших университетов Восточной Европы и ЦА

ТИИИМСХ, Национальный университет Узбекистана, Самаркандский государственный университет и Ташкентский государственный технический университет вошли в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2021 года.

Аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds опубликовало список лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии 2021 года — QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2021. В рейтинг вошли 400 лучших вузов региона, в том числе четыре вуза Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Министерстве высшего и среднего специального образования.

От Узбекистана в список включены Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (впервые вошел в рейтинг в прошлом году), Национальный университет имени Мирзо Улугбека, Самаркандский государственный университет и Ташкентский государственный технический университет.

QS Quacquarelli Symonds использует для составления рейтинга 10 показателей, в числе которых академическая репутация (30%), репутация среди работодателей (20%), соотношение количества преподавателей и студентов (10%), количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника (10%) и другие.

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