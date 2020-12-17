Волшебный замок Деда Мороза: детский клуб «Альтаир» готовится к новогодним шоу-программам

Новый год-это время не только оливье, свечей и шампанского, но и подарков и, конечно же, веселья. Праздник волшебства из года в год ждут, как взрослые, так и дети. Ожидание чуда, исполнения желаний, надежда на лучшее, чем осталось позади. Еще задолго до праздника люди суетятся, строят планы на то, как проводить уходящий год и достойно встретить наступающий. На целый месяц вперед расписали свой график работники бэйби клуба «Альтаир». Предновогодняя волокита у ребят в самом разгаре.





Чтобы порадовать детишек перед новым годом и заинтриговать интересной новогодней шоу-программой, группа молодых ребят готовит сказку под названием «Волшебный замок Деда Мороза». Основной акцент делается на интернет-зависимость детей. По словам организаторов, они проводят ночи напролет в соцсетях и мессенджерах. Двухчасовая новогодняя программа хоть на некоторое время поможет реабилитироваться смартфонозависимым подросткам, считает творческий коллектив клуба.

В этом году новогодние сеансы в «Альтаире» начнутся с 20 декабря» с участием не более 30 человек и со строгим соблюдением санитарно-гигиенических и карантинных требований.Маленьких зрителей и их родителей ждет незабываемая и насыщенная программа, поскольку творческий коллектив каждый раз старается преподнести своим гостям что-то новое, эксклюзивное.

Зарина Хакбердиева