В Самарканде в рамках месяца туризма введены скидки до 50 % на все услуги

В Самаркандской области период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года объявлен «Месяцем туризма». В рамках акции предоставляются скидки до 50% на туристические услуги. Каждый желающий сможет посетить Самарканд, чтобы воочию насладиться великолепием и красотой исторического города.

Сотрудники департамента по развитию туризма Самаркандской области посетили площадь Регистан, мавзолей Амира Темура, мечеть Бибиханум и другие исторические памятники с целью изучения потока туристов. Было отмечено, что количество туристов в туристических объектах увеличивается, несмотря на будние дни. Основную часть туристов составляют гости из соседних районов Самаркандской области, а также Бухарской и Кашкадарьинской областей.

Растет и количество иностранных туристов, посещающих город. Так, с начала октября по данным e-mehmon, лидерами по посещаемости являются туристы из Афганистана - 628 человек, Турции - 448 человек, России – 276 человек и Казахстана – 134 человека. Всего за 2,5 месяца в гостиницах Самаркандской области были размещены более 2500 иностранных гостей.

По сообщению пресс-службы департамента по развитию туризма Самаркандской области, за последние два с половиной месяца в гостиницах региона было размещено более 2 500 тысяч иностранных гостей.