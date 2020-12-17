Вражда между соседями: причиной конфликта стал забор

Вот уже четвертый год семья Аликуловых не может найти общий язык с Шакировыми. Впервые за сорок лет конфликт между соседями возник по вроде бы мелкому, но достаточно характерному поводу-из-за забора.
Лола Аликулова из Самаркандской области не первый год воюет с семейной четой, проживающей по ту сторону преграды. Она требует, чтобы соседи построили новую стену, поскольку старая была в аварийном состоянии. Многочисленные судебные тяжбы, заявления в вышестоящие инстанции, вмешательства махалли, правоохранительных органов и судисполнителей. Куда она только не обращалась.
В 2016 году заявительница выиграла суд по гражданским делам, решением которого предусмотрено снесение стены за счет ответчицы Гульшот Шакировой и постройки нового забора на своей территории. Суд также установил, что истец в лице Лолы Аликуловой обязуется возвести свой забор. Исполнение решения суда было передано в Бюро принудительного исполнения.
Хотя судисполнитель уверяет, что выполнены все решения судебных приставов, и его миссия на этом завершена, Лола Аликулова не соглашается с ним и пытается доказать свою версию. Предоставляя бумаги, она убеждает представителя судебного органа в том, что соседи оградили территорию, незаконно присвоив лишние квадратные метры, не указанные в договоре купли-продажи.
Согласно документу, семье Шакировых принадлежит земельный участок в четыреста двадцать квадратных метров. Приварив профнастил к железным стоякам, соседи расширили свою территорию до четырехсот тридцати пяти квадратных метра, считает заявительница не имея при этом никаких доказательств. Однако семидесятилетние Юрий и Гульшот Шакировы утверждают обратное. По их словам, ничего противозаконного они не совершали, все действия выполнялись с одобрения госорганов.
Основная претензия заявительницы заключается в том, что соседский забор установлен слишком низко-2,5 метра, хотя до этого, судя по фотографиям, соседей разделяла стена в два метра. Женщина объясняет, что согласно нормам ШНК, высота преграды должна быть на уровне жилых помещений. Ее слова подтвердил и прибывший на место разборки архитектор.
Вражда Шакировых и Аликуловых длится с 2016 года. Каждая из них выражает свое мнение и считает себя правым. Найти компромисс и помирить обе стороны, не удается даже органам местного самоуправления. Председатель махалли «Масжиди кунгирок» Кахрамон Азимов заявляет, что все попытки урегулировать ситуацию практически сошли на нет.
Пенсионеры Юрий и Гульшот Шакировы стоят на своем, убеждая, что забор в 2,5 метра-это норма. Менять ничего не хотят, заменить профнастил на кирпичную кладку и вовсе не собираются. Не довольствуется хоть и железным, но зато новым забором и Лола Аликулова. Домохозяйка хочет обратиться в аппарат Президента. Кто прав, а кто нет, покажет время. В любом случае лучше попытаться уладить все вопросы миром - благо соседям потом еще долгие годы жить рядом.
Зарина Хакбердиева