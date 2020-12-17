Вражда между соседями: причиной конфликта стал забор

Вот уже четвертый год семья Аликуловых не может найти общий язык с Шакировыми. Впервые за сорок лет конфликт между соседями возник по вроде бы мелкому, но достаточно характерному поводу-из-за забора.

Лола Аликулова из Самаркандской области не первый год воюет с семейной четой, проживающей по ту сторону преграды. Она требует, чтобы соседи построили новую стену, поскольку старая была в аварийном состоянии. Многочисленные судебные тяжбы, заявления в вышестоящие инстанции, вмешательства махалли, правоохранительных органов и судисполнителей. Куда она только не обращалась.

В 2016 году заявительница выиграла суд по гражданским делам, решением которого предусмотрено снесение стены за счет ответчицы Гульшот Шакировой и постройки нового забора на своей территории. Суд также установил, что истец в лице Лолы Аликуловой обязуется возвести свой забор. Исполнение решения суда было передано в Бюро принудительного исполнения.

«В результате исполнительных действий, проведенных в 2016 году, требование исполнительного листа было выполнено. Ответчик на своем участке за свой счет соорудил забор из профилированных листов. Аналогичным образом мы видим недостроенное ограждение на территории второй стороны. Исполнение судебных актов в то время было обеспечено, в связи с чем, делопроизводство завершено»,-пояснил судебный исполнитель Садриддин Салохиддинов.

Хотя судисполнитель уверяет, что выполнены все решения судебных приставов, и его миссия на этом завершена, Лола Аликулова не соглашается с ним и пытается доказать свою версию. Предоставляя бумаги, она убеждает представителя судебного органа в том, что соседи оградили территорию, незаконно присвоив лишние квадратные метры, не указанные в договоре купли-продажи.

Согласно документу, семье Шакировых принадлежит земельный участок в четыреста двадцать квадратных метров. Приварив профнастил к железным стоякам, соседи расширили свою территорию до четырехсот тридцати пяти квадратных метра, считает заявительница не имея при этом никаких доказательств. Однако семидесятилетние Юрий и Гульшот Шакировы утверждают обратное. По их словам, ничего противозаконного они не совершали, все действия выполнялись с одобрения госорганов.

Основная претензия заявительницы заключается в том, что соседский забор установлен слишком низко-2,5 метра, хотя до этого, судя по фотографиям, соседей разделяла стена в два метра. Женщина объясняет, что согласно нормам ШНК, высота преграды должна быть на уровне жилых помещений. Ее слова подтвердил и прибывший на место разборки архитектор.

«Забор из профилированных листов, который мы сейчас видим, считается временным ограждением. Высота настоящей стены не должна быть ниже комнат.Месяц назад с целью изучить данную ситуацию рабочая группа в составе нескольких архитекторов побывала на этом месте. Семью Шакировых предупреждали о том, чтобы они исправили ошибку, однако, ничего не изменилось»,- сказал архитектор Фарход Масариддинов.

Вражда Шакировых и Аликуловых длится с 2016 года. Каждая из них выражает свое мнение и считает себя правым. Найти компромисс и помирить обе стороны, не удается даже органам местного самоуправления. Председатель махалли «Масжиди кунгирок» Кахрамон Азимов заявляет, что все попытки урегулировать ситуацию практически сошли на нет.

Пенсионеры Юрий и Гульшот Шакировы стоят на своем, убеждая, что забор в 2,5 метра-это норма. Менять ничего не хотят, заменить профнастил на кирпичную кладку и вовсе не собираются. Не довольствуется хоть и железным, но зато новым забором и Лола Аликулова. Домохозяйка хочет обратиться в аппарат Президента. Кто прав, а кто нет, покажет время. В любом случае лучше попытаться уладить все вопросы миром - благо соседям потом еще долгие годы жить рядом.

Зарина Хакбердиева