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  • 16 декабрь 2020 16:46
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Ночной Пастдаргом в преддверии Нового года (Фоторепортаж)

В этом году Пастдаргомский район как никогда подготовился к встрече Нового 2021 года. В центре города Джума на площади «Янги Узбекистан» установлена 26-метровая новогодняя елка. ​​ Празднично украшены объекты вокруг площади, все городские улицы, а также фасады зданий предприятий и организаций района.

 

Для этого было использовано 45 различных видов новогодних украшений, более 100 видов осветительных лампочек. Для придания городу особого праздничного облика на улицах Султана Урдашева, Хамида Олимжона, Амира Темура и Самарканда установлена ​​21 декоративная арка.

 

Ночной Пастдаргом в преддверии Нового года (Фоторепортаж)

 Ночной Пастдаргом в преддверии Нового года (Фоторепортаж)

 Ночной Пастдаргом в преддверии Нового года (Фоторепортаж)

 Ночной Пастдаргом в преддверии Нового года (Фоторепортаж)

 Ночной Пастдаргом в преддверии Нового года (Фоторепортаж)

 Ночной Пастдаргом в преддверии Нового года (Фоторепортаж)

 Ночной Пастдаргом в преддверии Нового года (Фоторепортаж)


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