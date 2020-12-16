 Ночной Пастдаргом в преддверии Нового года (Фоторепортаж)

В этом году Пастдаргомский район как никогда подготовился к встрече Нового 2021 года. В центре города Джума на площади «Янги Узбекистан» установлена 26-метровая новогодняя елка. ​​ Празднично украшены объекты вокруг площади, все городские улицы, а также фасады зданий предприятий и организаций района.

Для этого было использовано 45 различных видов новогодних украшений, более 100 видов осветительных лампочек. Для придания городу особого праздничного облика на улицах Султана Урдашева, Хамида Олимжона, Амира Темура и Самарканда установлена ​​21 декоративная арка.