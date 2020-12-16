Комплексное и качественное рассмотрение обращений - одна из основных задач руководителя

В администрации области в формате видеоселектора обсуждён вопрос исполнения обращений физических и юридических лиц. На собрании под председательством хокима области приняли участие 56 руководителей областных, районных и городских предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.



В сообщении отмечено, что в течение года этим должностным лицам было направлено 5918 обращенийграждан. Однако на сегодняшний день в 131 случае были нарушены требования Закона Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц». Заявления граждан не были рассмотрены своевременно или пущены на самотёк.

Были приведены конкретные факты. Так, зафиксировано 13 случаев нарушения закона со стороны предприятия электрических сетей Пайарыкского района, 9 - предприятия электрических сетей Самаркандской области, 7-предприятия электрических сетей Пастдаргомского района, 9 - организации «Сувокова» Пастдаргомского района, 7- хокимията Пастдаргомского района, 6 – областного управления занятости, 5 –Ургутского районного отдела внутренних дел и от одного до трех случаев – других организаций.

Как сказал хоким области, главной задачей каждого руководителя должно быть своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц в установленном законодательством порядке, и в этой связи подчеркнул, что ответственные лица, допустившие грубые нарушения, будут наказаны в соответствии с законом. Вопрос о привлечении к ответственности руководителей трех районных организаций за халатность и безразличие при рассмотрении обращений граждан будет рассмотрен областной прокуратурой.