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  • 16 декабрь 2020 16:09
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Раненого белого аиста взяли под охрану государства

В настоящее время в Пахтачийском районе и прилегающих районах трудно встретить белых аистов. Однако 14 декабря в дом жительницы махалли «Тадбиркор» Пахтачийского района Мафтуны Гайбуллаевой прилетел белый аист. Он был ранен.

 

Раненого белого аиста взяли под охрану государства

 

Девушка передала птицу в районную инспекцию по экологии и охране окружающей среды. В ведомстве сообщили, что как только раны аиста заживут, его выпустят на природу.

 

Пахтачийский район славится подобными находками. Ранее сокол и орел, занесенные в Красную книгу, также были обнаружены населением и переданы под охрану государства.


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