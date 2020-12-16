Раненого белого аиста взяли под охрану государства

В настоящее время в Пахтачийском районе и прилегающих районах трудно встретить белых аистов. Однако 14 декабря в дом жительницы махалли «Тадбиркор» Пахтачийского района Мафтуны Гайбуллаевой прилетел белый аист. Он был ранен.

Девушка передала птицу в районную инспекцию по экологии и охране окружающей среды. В ведомстве сообщили, что как только раны аиста заживут, его выпустят на природу.

Пахтачийский район славится подобными находками. Ранее сокол и орел, занесенные в Красную книгу, также были обнаружены населением и переданы под охрану государства.