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  • 14 декабрь 2020 15:13
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Суд вынес приговор убийцам самаркандца, тело которого нашли в чемодане в Кибрае

11 декабря Ташкентский городской суд по уголовным делам огласил приговор в отношении обвиняемых по делу об убийстве мужчины, сообщает Кун.уз со ссылкой на Zamon.

 

Суд вынес приговор убийцам самаркандца, тело которого нашли в чемодане в Кибрае

 

Напомним, 8 августа в районное отделение внутренних дел В Кибрайском районе Ташкентской области поступило сообщение о том, что в аванкамере ГЭС №11 УП «Кодирия ГЭСлар Каскади» обнаружили чемодан с трупом внутри. Тело было найдено внутри полуоткрытого чемодана. 

 

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность погибшего была установлена: он родился в 1968 году в Самаркандской области, проживал в Яккасарайском районе столицы. Сообщается, что самаркандец работал поставщиком в Верховном суде.

 

Согласно справке отдела судебно-медицинской экспертизы Бостанлыкского района, причиной смерти стала «механическая асфиксия».

 

12 августа в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два человека.

 

Им было предъявлено обвинение по статьям 97 (умышленное убийство), 169 (кража), 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов) и 241 (несообщение о преступлении или его укрывательство) Уголовного кодекса Республики Узбекистана.

 

В результате один из подсудимых был приговорен к 19 годам, а его сообщник – к 5 годам лишения свободы.


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