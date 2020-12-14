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  • 14 декабрь 2020 14:37
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Бесплатная консультация по правовым вопросам

Распределение наследства, нарушение трудового кодекса, компенсация нанесенного ущерба, развод, льготное жилье, земельные споры, халатность правоохранительных органов, домашнее насилие, гражданское право, налоговые платежи, алименты и другое. Бесплатную консультацию по всем этим вопросам можно получить в недавно открывшемся Самаркандском филиале Республиканского общественного объединения «Юксак Салохият».

 


 

Региональное отделение общественного объединения было создано в Самарканде 16 марта при поддержке областного управления юстиции Республики Узбекистан. Самаркандский филиал с момента своего функционирования оказал бесплатную практическую помощь более чем 500 жителям Самаркандской области в решении важнейших жизненных вопросов, оформлении различных документов. Кроме того, юрист-консультанты работают в двух центрах юридической помощи, расположенных в Самаркандском и Тайлякском районах. На месте специалисты, кроме вышеперечисленных услуг, оказывают помощь также в составлении апелляций и жалоб, предоставлении интересов клиентов в суде и разрешении споров вне зала суда.

 


В рамках организованного в Самаркандском филиале семинар-тренинга подробно была представлена информация о консультировании уязвимых групп населения по правовым вопросам. Помощь первостепенно предусмотрена мигрантам, безработным, людям с ограниченными возможностями, жертвам домашнего насилия и другим. Проект поддержан в рамках реализации Программы USAID по правовой реформе в Узбекистане.

Зарина Хакбердиева

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