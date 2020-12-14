» » » В День работника сельского хозяйства фермеру Пастдаргомского района подарили автомобиль «Нексия-3»
﻿
  • 14 декабрь 2020 13:02
  • 47

В День работника сельского хозяйства фермеру Пастдаргомского района подарили автомобиль «Нексия-3»

Ключи от нового автомобиля «Нексия-3» были вручены главе фермерского хозяйства «Сарбон Н.И. Эргашов» Наврузу Эргашеву во время праздника в честь Дня работника сельского хозяйства. Фермер первым в районе выполнил условия контракта, вырастив 677 тонн хлопка вместо договорных 597 тонн.

 

В День работника сельского хозяйства фермеру Пастдаргомского района подарили автомобиль «Нексия-3»

 В День работника сельского хозяйства фермеру Пастдаргомского района подарили автомобиль «Нексия-3»

 

Хоким района Ш. Худойбердиев, выступая с речью, поздравил собравшихся фермеров, садоводов и животноводов региона. Был отмечен самоотверженный труд дехкан, требующий особой самоотдачи, ответственности и заслуживающий глубокого уважения. Фермерам были вручены почетные грамоты и ценные подарки от администрации района.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде отпраздновали День работника сельского хозяйства

В Самарканде отпраздновали День работника сельского хозяйства

Новости Самарканда
﻿
С булунгурскими фермерами обсудили вопросы развития сельского хозяйства

С булунгурскими фермерами обсудили вопросы развития сельского хозяйства

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
В Самарканде отметили

В Самарканде отметили "Праздник урожая"

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Центр мониторинга помогает фермерам

Центр мониторинга помогает фермерам

Общество / Новости Самарканда
﻿
Прошел семинар, помогающий фермеру

Прошел семинар, помогающий фермеру

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика