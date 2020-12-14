 В День работника сельского хозяйства фермеру Пастдаргомского района подарили автомобиль «Нексия-3»

Ключи от нового автомобиля «Нексия-3» были вручены главе фермерского хозяйства «Сарбон Н.И. Эргашов» Наврузу Эргашеву во время праздника в честь Дня работника сельского хозяйства. Фермер первым в районе выполнил условия контракта, вырастив 677 тонн хлопка вместо договорных 597 тонн.

Хоким района Ш. Худойбердиев, выступая с речью, поздравил собравшихся фермеров, садоводов и животноводов региона. Был отмечен самоотверженный труд дехкан, требующий особой самоотдачи, ответственности и заслуживающий глубокого уважения. Фермерам были вручены почетные грамоты и ценные подарки от администрации района.