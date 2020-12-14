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  • 14 декабрь 2020 9:15
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В Самарканде отпраздновали День работника сельского хозяйства

На мероприятии, прошедшем в ресторане «Лайф Гарден» в Самаркандском районе, приняли участие представители фермерских хозяйств, владельцы приусадебных участков, ученые, ирригаторы, механизаторы и агрономы, достигшие в этом году высокой продуктивности в выращивании урожая.

 

В Самарканде отпраздновали День работника сельского хозяйства

 

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов поздравил работников сельского хозяйства с их успехами и достижениями.

 

На празднике урожая самоотверженные работники аграрной сферы были награждены нагрудным знаком Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, похвальной грамотой и памятными подарками от министерств сельского и водного хозяйств и хокимията области.

 

На праздничном мероприятии также состоялась ярмарка выращенной и произведенной в области сельскохозяйственной продукции.

 

Уза


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