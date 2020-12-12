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  • 12 декабрь 2020 15:11
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В этом году Самарканд принял в 6 раз меньше туристов, чем в прошлом, а гостиницы понесли убыток на 95,3 млрд сумов

В 2020 году Самарканд посетило 500 тысяч туристов. Об этом на пресс-конференции для СМИ заявил хоким Самарканда Бобурмирзо Облокулов.

 

В этом году Самарканд принял в 6 раз меньше туристов, чем в прошлом, а гостиницы понесли убыток на 95,3 млрд сумов

 

Отмечалось, в 2019 году в Самарканд приехало рекордное количество туристов - 3 миллиона 120 тысяч. В нынешнем году древний город принял в 6 раз меньше туристов, чем годом ранее. В прошлом году только город Самарканд посетили 560 тысяч иностранных туристов.

 

Сообщается, что за 9 месяцев этого года 250 гостиниц Самарканда приняли всего 120 тысяч иностранных гостей. В результате гостиницы понесли убыток на 95,3 млрд сумов.


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