В этом году Самарканд принял в 6 раз меньше туристов, чем в прошлом, а гостиницы понесли убыток на 95,3 млрд сумов

В 2020 году Самарканд посетило 500 тысяч туристов. Об этом на пресс-конференции для СМИ заявил хоким Самарканда Бобурмирзо Облокулов.

Отмечалось, в 2019 году в Самарканд приехало рекордное количество туристов - 3 миллиона 120 тысяч. В нынешнем году древний город принял в 6 раз меньше туристов, чем годом ранее. В прошлом году только город Самарканд посетили 560 тысяч иностранных туристов.

Сообщается, что за 9 месяцев этого года 250 гостиниц Самарканда приняли всего 120 тысяч иностранных гостей. В результате гостиницы понесли убыток на 95,3 млрд сумов.