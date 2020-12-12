Пресс-тур по Пастдаргомскому району

Распространение короновируса по всему миру, особенно в начале пандемии, представляло серьезную угрозу для здоровья и жизни человека, сбивая с толку многие страны. Несмотря на введение карантинных правил во время пандемии, чтобы остановить движение всего делового сообщества с целью предотвращения роста заболеваемости инфекцией, волна коронавируса не привела к существенному снижению предпринимательской активности в целом по экономике Самаркандской области, в частности, Пастдаргомского района.





До конца текущего года в регионе будет произведено промышленной продукции на 670,0 миллиардов сумов. Это на 205,5 миллиарда сумов больше, чем в прошлом году, или 986 тысяч сумов на душу населения в прошлом году, в этом году это 1 миллион 892 тысячи сумов. Это почти в 2 раза больше прошлогодних показателей.

При этом объем строительных работ составил 285,0 миллиардов сумов, сельского хозяйства - 2 трлн 488 миллиардов сумов, сферы услуг - 534,9 миллиарда сумов, розничной торговли - 854,3 миллиарда сумов.

В последние годы малый бизнес и частное предпринимательство стали важным фактором развития экономики, занятости и доходов, как экономическое направление, основанное на инновационных и современных подходах, передовых технологиях и методах управления.

За счет реализации около 120 проектов, намеченных на 2019-2020 годы, удалось увеличить экспортный потенциал Пастдаргомского района. Численность предприятий-экспортеров увеличилась на 5 единиц. Расширилась и география экспорта в районе, количество стран-экспортеров увеличилось с 16 до 24 (Азербайджан, Литва, Латвия, Нидерланды), а ассортимент экспортируемой продукции увеличился с 43 до 57 (новые виды пряжи, брокколи, цветная капуста, шелк).

Что касается реализации программ, то в этом году на 43 проекта выделено 293,6 миллиарда сумов, создано 634 новых рабочих места. В бюджет будут привлечены дополнительные средства в размере 18,2 млрд сумов.

В частности, ООО «Самарканд Камалак Инвест Текстиль» инвестировало свыше 14 миллионов сумов. Молодое предприятие, функционирующее с 2019 года, представляет собой одно из составляющих текстильного кластера по переработке хлопка – от сырца до готовых трикотажных изделий. Его годовая мощность составляет 5,5 тысячи тонн пряжи в год. В результате создано более 300 новых рабочих мест, ежегодно в бюджет привлекается более 5,0 миллиарда сумов.

Кроме вышеуказанного предприятия, на территории свободной экономической зоны «Ургут 3» также расположено ООО «Мароканд кабель инвест», специализирующееся на производстве кабельной продукции, светодиодных ламп, цемента. В день на месте изготавливается около 2000 энергосберегающих лампочек. До конца текущего года планируется экспортировать в Афганистан цемент на сумму в размере двух миллионов сумов. Всего задействовано более ста рабочих.

Развитие социально-экономической жизни Пастдаргомского района было представлено в ходе пресс-тура с участием журналистов, работников печатных изданий и веб-сайтов. Представители СМИ, ознакомившись с рядом промышленных предприятий, побывали также в махалле «Гузалкент», где по инициативе хокима района достраиваются дома для 44 семей.

Саодат Олтибаева, одна из тех, кому до конца текущего года выдадут бесплатное жилье без кредита и первоначального взноса. С просьбой о помощи весной нынешнего года женщина обратилась к главе администрации Пастдаргомского района. Выслушав печальную историю жизни заявительницы, скитавшейся на протяжении 15 лет по съемным квартирам с четырьмя детьми, хоким района решил выделить ей жилплощадь в махалле «Гузалкент». Эти дома предоставляются тем, кто потерял кормильца, одиноким женщинам, находящимся в тяжелом финансовом положении, и сиротам из приюта.

Строительство 44 обустроенных домов, каждый площадью 2 сотки, путем хашара было начато в начале марта. Каждый дом планируется передать хозяевам в полностью оборудованном состоянии с системой отопления и питьевой водой до 15 декабря. Будущим новоселам, а их 44, не терпится переехать в родное гнездышко. Среди них 10 круглых сирот, 34 женщины, потерявшие кормильцев и поместившие своих детей в детские дома в связи с тяжелым социальным положением.

Зарина Хакбердиева