Сколько туристов посетило Самарканд за текущий год?

Хоким Самарканда провел встречу с кенгашем народных депутатов, на которой была предоставлена информация о том, сколько туристов посетило город в течение 2020 года, сообщаетrepost.

8 декабря хоким Самарканда Бобурмирзо Облокулов выступил с обращением к кенгашу народных депутатов по итогам основных работ, проведенных в текущем году и обсудил планы в социально-экономическом развитии города на следующий год.

«Если в 2019 году Самарканд посетили в общей сложности 3 120 000 туристов, то в 2020 году этот показатель составил 500 тысяч человек. В 250 средствах размещения города с начала года было занято 120 тысяч мест для иностранных граждан, которые в результате отмены визитов были лишены поступлений на сумму 95 миллиардов 300 миллионов сумов» - отметил Облокулов.

Туризм стал одним из секторов, наиболее пострадавших от негативного воздействия пандемии коронавируса. Из-за положения в мире резко сократилось количество туристов, посещающих Самарканд, а также экспорт туристических услуг.

Однако, благодаря усилиям узбекских предпринимателей к концу ноября было запущено более 60 туристических проектов, в том числе гостиницы и развлекательные заведения, пояснил хоким.