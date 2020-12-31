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  • 11 декабрь 2020 21:59
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Сколько туристов посетило Самарканд за текущий год?

Сколько туристов посетило Самарканд за текущий год?Хоким Самарканда провел встречу с кенгашем народных депутатов, на которой была предоставлена информация о том, сколько туристов посетило город в течение 2020 года, сообщаетrepost.

 

8 декабря хоким Самарканда Бобурмирзо Облокулов выступил с обращением к кенгашу народных депутатов по итогам основных работ, проведенных в текущем году и обсудил планы в социально-экономическом развитии города на следующий год.

 

«Если в 2019 году Самарканд посетили в общей сложности 3 120 000 туристов, то в 2020 году этот показатель составил 500 тысяч человек. В 250 средствах размещения города с начала года было занято 120 тысяч мест для иностранных граждан, которые в результате отмены визитов были лишены поступлений на сумму 95 миллиардов 300 миллионов сумов» - отметил Облокулов.

 

Туризм стал одним из секторов, наиболее пострадавших от негативного воздействия пандемии коронавируса. Из-за положения в мире резко сократилось количество туристов, посещающих Самарканд, а также экспорт туристических услуг.

 

Однако, благодаря усилиям узбекских предпринимателей к концу ноября было запущено более 60 туристических проектов, в том числе гостиницы и развлекательные заведения, пояснил хоким.


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