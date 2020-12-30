Хоким заявил, что из-за густонаселенности и хаотичного использования электричества для отопления домов нагрузка на трансформаторы увеличивается.

Шавкат Мирзиеев потребовал, чтобы хокимы областей и районов отчитывались перед народом об итогах проделанной в 2020 году работы. Сегодня хоким Самаркандского района Насир Мавлонов выступил в Кенгаше народных депутатов, пишет repostсо ссылкой на Xabar.uz.

Отвечая на вопрос о сбоях в подаче газа и электроэнергии, хоким заявил, что никто намеренно не отключает газ и свет.

«После того, как в ноябре пошли морозы, действительно появились проблемы с электроснабжением. До сих пор в разных кварталах происходят сбои, и этому есть ряд причин. Во-первых, из-за густонаселенности и хаотичного использования электричества для отопления домов нагрузка на трансформаторы увеличивается. В результате чего происходят аварии. Но мы пытаемся быстро устранить эти ситуации. Мы хотим, чтобы вы поняли одно, никто намеренно не отключает электричество, а ремонтные работы проводятся по причине возникновения аварийных ситуаций. Что мы делаем, чтобы решить эту проблему? Прежде всего, в ходе диалога с населением проводится разъяснительная работа по вопросу потребления электроэнергии. Кроме того, сегодня в районное управление электроснабжения назначен новый руководитель. Конечно, наша вина тут тоже есть. Хотя мы пытались подготовиться к осенне-зимнему сезону, мы упустили некоторые моменты» - сказал руководитель.

Также по его словам, что касается сжиженного газа, то для полного обеспечения жителей района необходимо 29 тысяч газовых баллонов.

«Однако нам сейчас не хватает около 3 тысяч газовых баллонов. Этот вопрос включен в дорожную карту. Еще одна проблема для нужд района необходимо 250 тонн сжиженного газа. Нам выделили 190 тонн на случай, если станет холоднее. Из-за этого возникли перебои в снабжении. Мы работаем над решением этой проблемы. В ближайшие дни мы получим дополнительные 1000 газовых баллонов. В настоящее время мы работаем вместе со специалистами. В районном управлении электроснабжения, газа и хокимияте создан штаб. Планируется поэтапное решение задач. Вопрос об электричестве и газе включен в программу на первое полугодие 2021 года» - отметил хоким.