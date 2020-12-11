Самарканд посетил знаменитый российский репер Моргенштерн

11 декабря текущего года в город Самарканд прибыл российский рэп-исполнитель и музыкант Моргенштерн, который ведёт активную видеоблогерскую деятельность. На YouTube канале у певца 8,5 миллионов подписчиков и 5,9 миллионов подписчиков в инстаграмме.

В Самарканде он посетил исторические достопримечательности, а также отведал знаменитый самаркандский плов. Моргенштерн отметил вкус и неповторимость самаркандской кухни. Видео блоги Моргенштерна, снятые в Самарканде, послужат презентацией туристического продукта Самаркандской области и дальнейшему привлечению туристов в регион.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.