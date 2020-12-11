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  • 11 декабрь 2020 14:45
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Новоселье под Новый год

Саодат Олтибаева, одна из тех, кому до конца текущего года выдадут бесплатное жилье без кредита и первоначального взноса. С просьбой о помощи весной нынешнего года женщина обратилась к главе администрации Пастдаргомского района. Выслушав печальную историю жизни заявительницы, скитавшейся на протяжении 15 лет по съемным квартирам с четырьмя детьми, хоким района решил выделить ей жилплощадь в махалле «Гузалкент».  

 


 

Эти дома бесплатно предоставляются тем, кто потерял кормильца, одиноким женщинам, находящимся в тяжелом финансовом положении, и сиротам из приюта.

 

Строительство 44 трехкомнатных домов, каждый площадью 2 сотки, путем хашара было начато в начале марта. Каждый дом планируется передать хозяевам в полностью оборудованном состоянии с системой отопления и питьевой водой до 15 декабря. Будущим новоселам, а их 44, не терпится переехать в родное гнездышко. Среди них 10 круглых сирот, 34 женщин, потерявших кормильцев и поместивших своих детей в детские дома в связи с тяжелым социальным.

 

Зарина Хакбердиева


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