Всего через год в новостройке в Самаркандской
области пришли в негодность трубы, окна, насосное оборудование, отвалился
фасад, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на
Агентство по защите прав потребителей.
"В
Пастдаргомском районе Самаркандской области капитальный ремонт понадобился
введенному в эксплуатацию в 2019 году многоквартирному жилому дому. Насосы,
которые подают воду, не работают, кафельная плитка внешней части фасада дома
треснула и отвалилась. И это не весь спектр недостатков новостройки. По словам
потребителя, установленные некачественно водосточные трубы стали причиной того,
что оконные рамы пришли в негодное состояние", – отметили в агентстве.
Обращение по
данному вопросу поступило в Самаркандский филиал Агентства по защите прав
потребителей. После проверки факты, приведенные потребителем, нашли свое
подтверждение. В результате подрядная организация "Бекмурод Барака
Замини" под надзором специалистов Qishloq Qurilish Invest провели
капитальный ремонт и устранила все недостатки.
"Благодаря
обращению одного потребителя, решилась проблема всех жителей всего дома",
– заключили в агентстве.