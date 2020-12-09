Всего через год в новостройке в Самаркандской области пришли в негодность трубы, окна, насосное оборудование, отвалился фасад, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Агентство по защите прав потребителей.

"В Пастдаргомском районе Самаркандской области капитальный ремонт понадобился введенному в эксплуатацию в 2019 году многоквартирному жилому дому. Насосы, которые подают воду, не работают, кафельная плитка внешней части фасада дома треснула и отвалилась. И это не весь спектр недостатков новостройки. По словам потребителя, установленные некачественно водосточные трубы стали причиной того, что оконные рамы пришли в негодное состояние", – отметили в агентстве.

Обращение по данному вопросу поступило в Самаркандский филиал Агентства по защите прав потребителей. После проверки факты, приведенные потребителем, нашли свое подтверждение. В результате подрядная организация "Бекмурод Барака Замини" под надзором специалистов Qishloq Qurilish Invest провели капитальный ремонт и устранила все недостатки.