» » » Всего через год в новостройке в Самаркандской области пришли в негодность трубы, окна, насосное оборудование, отвалился фасад
﻿
  • 9 декабрь 2020 17:08
  • 646

Всего через год в новостройке в Самаркандской области пришли в негодность трубы, окна, насосное оборудование, отвалился фасад

Всего через год в новостройке в Самаркандской области пришли в негодность трубы, окна, насосное оборудование, отвалился фасад, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Агентство по защите прав потребителей.

 

Всего через год в новостройке в Самаркандской области пришли в негодность трубы, окна, насосное оборудование, отвалился фасад

 

"В Пастдаргомском районе Самаркандской области капитальный ремонт понадобился введенному в эксплуатацию в 2019 году многоквартирному жилому дому. Насосы, которые подают воду, не работают, кафельная плитка внешней части фасада дома треснула и отвалилась. И это не весь спектр недостатков новостройки. По словам потребителя, установленные некачественно водосточные трубы стали причиной того, что оконные рамы пришли в негодное состояние", – отметили в агентстве.  

 

Обращение по данному вопросу поступило в Самаркандский филиал Агентства по защите прав потребителей. После проверки факты, приведенные потребителем, нашли свое подтверждение. В результате подрядная организация "Бекмурод Барака Замини" под надзором специалистов Qishloq Qurilish Invest провели капитальный ремонт и устранила все недостатки.

 

 

"Благодаря обращению одного потребителя, решилась проблема всех жителей всего дома", – заключили в агентстве.

Похожие статьи:
﻿
Сколько школ, ДОУ и больниц будет построено в Самарканде в 2021 году?

Сколько школ, ДОУ и больниц будет построено в Самарканде в 2021 году?

Новости Самарканда
﻿
Больше всего документов через ЦГУ подано в Самаркандской области

Больше всего документов через ЦГУ подано в Самаркандской области

Новости Самарканда
﻿
«Пушкинская» библиотека переезжает в новое место на время ремонта

«Пушкинская» библиотека переезжает в новое место на время ремонта

Новости Самарканда
﻿
К чему приводит невнимательность при покупке билетов

К чему приводит невнимательность при покупке билетов

Новости Самарканда
﻿
Общество защиты прав потребителей на страже

Общество защиты прав потребителей на страже

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика