Автомобиль Epica, передвигаясь по маршруту Самарканд-Ташкент загорелся в Джизаке

Авария произошла сегодня, 9 декабря, в 05:50 на 985-ом километре автотрассы М39, проходящей через Шароф Рашидовский район Джизакской области. Об этом сообщает информационная служба МВД Республики Узбекистан.

По предварительным данным, водитель транспортного средства Р.К. потерял управление над автомобилем и врезался в дерево на обочине дороги во время движения по маршруту Самарканд-Ташкент.

На место происшествия была вызвана бригада спасательной службы. Спасатели ликвидировали пожар и его последствия. В результате ЧП никто не пострадал ранен.

На данный момент выясняются причины возгорания.