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  • 9 декабрь 2020 16:29
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Автомобиль Epica, передвигаясь по маршруту Самарканд-Ташкент загорелся в Джизаке

Авария произошла сегодня, 9 декабря, в 05:50 на 985-ом километре автотрассы М39, проходящей через Шароф Рашидовский район Джизакской области. Об этом сообщает информационная служба МВД Республики Узбекистан.

 

Автомобиль Epica, передвигаясь по маршруту Самарканд-Ташкент загорелся в Джизаке

 

По предварительным данным, водитель транспортного средства Р.К. потерял управление над автомобилем и врезался в дерево на обочине дороги во время движения по маршруту Самарканд-Ташкент.

 

Автомобиль Epica, передвигаясь по маршруту Самарканд-Ташкент загорелся в Джизаке

 

На место происшествия была вызвана бригада спасательной службы. Спасатели ликвидировали пожар и его последствия. В результате ЧП никто не пострадал ранен.

 

Автомобиль Epica, передвигаясь по маршруту Самарканд-Ташкент загорелся в Джизаке

 

На данный момент выясняются причины возгорания.


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